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Житель Постав продавал через интернет несуществующие раритеты
Вместо царских монет - макулатура, а вместо старинных самоваров - камни. Житель Постав продавал через интернет несуществующие раритеты. Наглость - второе счастье, решил для себя 27-летний молодой человек и придумал весьма примитивную мошенническую схему. Механизм обмана оказался простым: аферист размещал на специализированном сайте объявления о продаже старинных предметов, монет, наград и прочих артефактов, которых у него никогда не было. Фотографии же для иллюстрации своего товара просто скачивал в интернете. Закинув приманку, он стал ждать потенциальных покупателей. И действительно, скоро на связь с продавцом воздуха стали выходить заинтересованные лица. Если вы также пострадали от действий человека, изображенного на фотографии, просьба обратиться по телефонам 8(02155) 2 10 02, (029) 510 29 45 либо 102.
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