3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Житель Рогачева набрал кредитов больше чем на 40 тыс. рублей и… передал их мошенникам
Попался на уловки аферистов житель Рогачева, мужчина передал мошенникам больше 40 тыс. рублей. Схема знакомая, но, увы рабочая…
В мессенджере "Вайбер" позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Далее он сообщил сельчанину, что от его имени якобы кто-то взял кредит. Поэтому в срочном порядке для сохранения денежных средств необходимо внести определенную сумму.
Взволнованный мужчина оформил кредиты в трех банках города. А деньги в сумме 41 300 рублей он перевел мошенникам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября