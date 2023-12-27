Житель Рогачева набрал кредитов больше чем на 40 тыс. рублей и… передал их мошенникам

Попался на уловки аферистов житель Рогачева, мужчина передал мошенникам больше 40 тыс. рублей. Схема знакомая, но, увы рабочая…

В мессенджере "Вайбер" позвонил неизвестный и представился менеджером банка. Далее он сообщил сельчанину, что от его имени якобы кто-то взял кредит. Поэтому в срочном порядке для сохранения денежных средств необходимо внести определенную сумму.