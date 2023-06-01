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Житель Сенненского района с 2008 года хранил дома найденные боеприпасы времен Великой Отечественной
Нашел арсенал и, вместо того чтобы сообщить об этом в милицию, принес находку домой. Следователи поделились подробностями уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Сенненского района. По данным СК, он нашел почти 2 сотни автоматных, пистолетных и винтовочных патронов, так называемый самострел и ствол пистолета-пулемета. Все это мужчина принес домой и, несмотря на отсутствие разрешения, хранил у себя некоторые экземпляры с 2008 года. Как установили эксперты, оружие, боеприпасы и ствол пистолета-пулемета Шпагина 1941 года выпуска пригодны для использования.
По результатам расследования 60-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 и ч.3 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов, огнестрельного оружия, составных частей или компонентов огнестрельного оружия (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), совершенные повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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