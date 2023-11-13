Житель Слонима купил водительские права в метро и попал в ДТП

Мало купить водительское удостоверение в метро, надо еще как минимум научиться водить машину и ездить по правилам. В Слониме уже милиция разбирается с 23-летним парнем, который купил российские права в подземке сроком на 10 лет.

Сама подделка сейчас на экспертизе. Исследования показали, что бланк вроде как удостоверения Российской Федерации, но изготовлен кустарным способом, на обычном принтере, голографические изображения и ультрафиолетовая защита имитированы.