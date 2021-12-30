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Уголовное дело за нападение на снеговика завели на жителя Сморгони

Слишком праздничная атмосфера. Видимо, так решил 23-летний житель Сморгони, который набросился на декоративную фигуру. Утром мужчина шел по центру города и вдруг накинулся на снеговика. Пока дебошир выяснял отношения с ненавистным ему сказочным персонажем, сторож вызвала милицию. Заметив правоохранителей, участник снежной битвы попытался скрыться, но далеко не убежал. Дорогу злоумышленнику преградил наряд охраны. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.


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