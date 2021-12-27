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Житель Солигорска лишился 12 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенницей
Социальная инженерия и дар убеждения - житель Солигорска лишился 12 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенницей. Схема не новая, но все еще находит своих жертв. Мужчине позвонил некий человек, представился сотрудником банка. Далее схема тоже отработанная - под предлогом противодействия кибераферистам мужчину убедили перевести деньги на счет лжесотрудницы - 1800 рублей. На этом мошенники не остановились, у жертвы плюс два кредита на 5700 и 4800 рублей. А у аферистов соответственно на эти суммы пополнился счет.
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