Социальная инженерия и дар убеждения - житель Солигорска лишился 12 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенницей. Схема не новая, но все еще находит своих жертв. Мужчине позвонил некий человек, представился сотрудником банка. Далее схема тоже отработанная - под предлогом противодействия кибераферистам мужчину убедили перевести деньги на счет лжесотрудницы - 1800 рублей. На этом мошенники не остановились, у жертвы плюс два кредита на 5700 и 4800 рублей. А у аферистов соответственно на эти суммы пополнился счет.