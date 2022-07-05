Житель Солигорска ожидает суда за излишнюю хозяйственность

Скупой платит дважды, жулики не платят ничего, но отвечают перед законом. Монтажник из Солигорска задумал построить у себя на участке эстакаду для ремонта авто. Однако вкладывать в реализацию идеи было жалко, а потому решил взять с объекта, где работал, некоторые конструкции. Пропавшие металлические уголки нашлись в салоне личной машины - сотрудника разоблачили его же коллеги и вызвали милицию. А уже оперативники службы выяснили, что мужчина вынес с работы еще и утеплитель. В отношении монтажника возбуждено уголовное дело. Теперь вместо строительства эстакады, фигурант будет проводить время в изоляторе в ожидании суда.

