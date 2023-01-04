Заказал интим и стал жертвой вымогателей житель Солигорска

Житель Солигорска стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

"33-летний житель Солигорского района решил скрасить один из предновогодних вечеров и вызвал проституток. Специализированный сайт он нашел в интернете", - рассказали в УВД.

Потом мужчина одумался и попытался отменить заказ, но ему в мессенджер перезвонила администрация и потребовала неустойку в размере Br1500. За неуплату ему пригрозили совершением насилия.

Прежде чем обратиться в милицию, сельчанин перевел вымогателям треть запрошенной суммы.