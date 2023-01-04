3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Заказал интим и стал жертвой вымогателей житель Солигорска
Житель Солигорска стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
"33-летний житель Солигорского района решил скрасить один из предновогодних вечеров и вызвал проституток. Специализированный сайт он нашел в интернете", - рассказали в УВД.
Потом мужчина одумался и попытался отменить заказ, но ему в мессенджер перезвонила администрация и потребовала неустойку в размере Br1500. За неуплату ему пригрозили совершением насилия.
Прежде чем обратиться в милицию, сельчанин перевел вымогателям треть запрошенной суммы.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, а в милиции напоминают: при приобретении незаконных товаров или услуг, особенно в сети интернета, шансы стать жертвой противоправного посягательства многократно возрастают. Кроме того, приводить к себе в жилище незнакомых граждан - сама по себе небезопасная идея.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов