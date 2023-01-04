ЧПЗона X

Заказал интим и стал жертвой вымогателей житель Солигорска

Житель Солигорска стал жертвой вымогателей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

"33-летний житель Солигорского района решил скрасить один из предновогодних вечеров и вызвал проституток. Специализированный сайт он нашел в интернете", - рассказали в УВД.

Потом мужчина одумался и попытался отменить заказ, но ему в мессенджер перезвонила администрация и потребовала неустойку в размере Br1500. За неуплату ему пригрозили совершением насилия.

Прежде чем обратиться в милицию, сельчанин перевел вымогателям треть запрошенной суммы.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, а в милиции напоминают: при приобретении незаконных товаров или услуг, особенно в сети интернета, шансы стать жертвой противоправного посягательства многократно возрастают. Кроме того, приводить к себе в жилище незнакомых граждан - сама по себе небезопасная идея.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все