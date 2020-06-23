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Минчанин продавал контрафактную водку прямо из багажника машины
Магазин на колесах организовал житель столицы. В качестве лавки использовал автомобиль. А вот товар - горячительные напитки. В качестве локации для работы выбрал один из столичных рынков. Там и продавал контрафактную водку прямо из багажника машины. Стоит сказать, что индивидуальным предпринимателем фигурант не является и специального разрешения у него нет. Кроме того, емкости со спиртным не были промаркированы акцизными знаками нашей страны. Не нашлось и товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность ввоза алкоголя в Беларусь.
По данному факту сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями в отношении неработающего жителя г. Минска составлен административный протокол по ч. 1-1 ст. 12.7 (Незаконная предпринимательская деятельность) КоАП Республики Беларусь.
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