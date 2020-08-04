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Житель Светлогорска попался на хранении марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Об этой истории сообщает сайт МВД. По данным милиции, 31 июля вечером сотрудники Гомельского ОМОНа патрулировали улицы Светлогорска. Вблизи одного из домов в микрорайоне Березина они остановили подозрительного 26-летнего местного жителя.

И не зря. При себе у парня оказался целый пакет с измельченной травой. Как выяснили эксперты, это была марихуана. Общий вес наркотика составил 87 граммов. Для кого предназначался этот "вес", предстоит выяснять следователям и дать правовую оценку.

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