Житель Витебска устроил пожар в комнате общежития, чтобы скрыть следы жестокого убийства

По полученной оперативной информации в ходе отработки реконструируемых зданий в областном центре удалось установить местонахождение подозреваемого. При силовой поддержке ОМОНа его задержали. Фигурант сознался, что был знаком с убитой и накануне встречался с ней.

Андрей Краско, замначальника УВД Витебской области