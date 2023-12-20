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Житель Витебска устроил пожар в комнате общежития, чтобы скрыть следы жестокого убийства

Следователи выясняют подробности жестокого убийства в Витебском районе. После пожара в комнате общежития был обнаружен труп хозяйки. На теле имелись признаки насильственной смерти. Сыщики восстановили картину последних часов жизни убитой и круг ее общения. В результате анализа информации в поле зрения милиционеров попал ранее судимый житель Витебска. В течение двух часов он был задержан.

По полученной оперативной информации в ходе отработки реконструируемых зданий в областном центре удалось установить местонахождение подозреваемого. При силовой поддержке ОМОНа его задержали. Фигурант сознался, что был знаком с убитой и накануне встречался с ней.
Андрей Краско, замначальника УВД Витебской области

Как рассказали в СК, во время застолья между подозреваемым и его жертвой произошел конфликт: разъяренный гость схватил нож и несколько раз ударил им хозяйку. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, фигурант поджег мебель в комнате и скрылся.

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