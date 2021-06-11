Житель Витебска вместе со своей подругой подворовывал в салоне связи мобильные телефоны

Житель Витебска вместе со своей подругой подворовывал в салоне связи. На счету парочки несколько десятков смартфонов. В милицию обратились представители фирмы и рассказали, что у них пропадают телефоны. Оперативники выяснили, что гаджеты таскал 21-летний продавец. Парень признал свою вину и рассказал, что несколько телефонов отдал знакомому. Большую же часть похищенного он передавал своей несовершеннолетней подруге для дальнейшей продажи в интернете.



