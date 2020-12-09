Житель Витебской области пытался провезти в нашу страну из Литвы больше грамма марихуаны, более того, сам был под наркотиками. Задержали 24-летнего мужчину в пункте пропуска «Бенякони». При этом ехал он в качестве пассажира. Служебная собака учуяла запрещенное вещество в дорожной сумке мужчины. Согласно заключению экспертов, это марихуана. В отношении белоруса возбуждено уголовное дело. Отмечается, что с начала года это уже 8 дело, начатое таможней за незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических и психотропных веществ.