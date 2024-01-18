Житель Жлобина поджег свою молодую жену

Житель Жлобина облил бензином и поджег свою молодую жену, потому что та весь вечер просидела в телефоне. Изрядно подпивший супруг вообразил, что его любимая ведет романтическую переписку с другим.

Об инциденте в милицию сообщили врачи, после того как 19-летняя девушка с ожогами попала в больницу. Сыщики выяснили, что накануне пострадавшая и ее 20-летний муж устроили посиделки. Молодая хозяйка не выпускала телефон из рук. Заметив это, глава семейства ушел в сарай и вернулся оттуда, держа в руках емкость с горючим. Ревнивец чиркнул спичкой и бросил ее в сторону супруги. Когда одежда на ней загорелась, парень не на шутку испугался, потушил огонь и вызвал скорую помощь.