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Житель Жлобина поджег свою молодую жену
Житель Жлобина облил бензином и поджег свою молодую жену, потому что та весь вечер просидела в телефоне. Изрядно подпивший супруг вообразил, что его любимая ведет романтическую переписку с другим.
Об инциденте в милицию сообщили врачи, после того как 19-летняя девушка с ожогами попала в больницу. Сыщики выяснили, что накануне пострадавшая и ее 20-летний муж устроили посиделки. Молодая хозяйка не выпускала телефон из рук. Заметив это, глава семейства ушел в сарай и вернулся оттуда, держа в руках емкость с горючим. Ревнивец чиркнул спичкой и бросил ее в сторону супруги. Когда одежда на ней загорелась, парень не на шутку испугался, потушил огонь и вызвал скорую помощь.
В милиции в свое оправдание задержанный добавил: не мог представить, что все так обернется. Тем не менее за свой поступок, который квалифицировали как угроза убийством, отвечать придется по закону.
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