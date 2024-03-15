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Украденная бутылка водки обернется для жителя Жлобина уголовным делом

В одном из магазинов Жлобина средь бела дня местный житель совершил грабеж - вынес бутылку водки.

Сообщается, что слесарь местного предприятия в магазине взял с прилавка алкоголь стоимостью более 23 рублей. На требование продавцов вернуться и оплатить товар мужчина не отреагировал и попытался убежать. Одна из сотрудниц павильона нажала тревожную кнопку.

Прибывший наряд охраны задержал 31-летнего мужчину. Он уже был судим за хулиганство. Сейчас в его биографии появится статья за грабеж.

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