Украденная бутылка водки обернется для жителя Жлобина уголовным делом

Сообщается, что слесарь местного предприятия в магазине взял с прилавка алкоголь стоимостью более 23 рублей. На требование продавцов вернуться и оплатить товар мужчина не отреагировал и попытался убежать. Одна из сотрудниц павильона нажала тревожную кнопку.