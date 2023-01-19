Житель Жлобина украл из ломбарда свой же телефон

В Жлобине парень оставил под залог свой телефон, а после вернулся, попросил у продавца гаджет и убежал с ним. Растерянная девушка вызвала милицию. Возбуждено уголовное дело. С юридической точки зрения такой поступок расценивается как ограбление ломбарда.

Задержать подозреваемого не составило особого труда. Впрочем, 28-летний местный житель рассказал милиционерам свою версию побега: "Узнаю, что он в ломбарде. - А чего ты убежал? - Я боялся. Мне квитанцию подкинули в почтовый ящик. Я врать не буду. Мне что, 70 рублей жалко? Я его не сдавал. По моему паспорту кто-то сдал".