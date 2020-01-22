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Житель Жлобинского района проехал более ста километров, чтобы вскрыть несколько машин
Еще в декабре прошлого года в Чечерский РОВД обратились восемь автовладельцев. Во всех случаях почерк был похож: взломаны замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, из салонов - магнитолы, динамики, карты памяти, из багажников - инструменты. Общий ущерб составил более полутора тысяч рублей. В результате розыска оперативники вышли на след ранее неоднократно судимого 24-летнего мужчины. Во время обыска у него дома обнаружили часть украденного. Остальное он успел продать. Как пояснил сам задержанный, в конце ноября он договорился с приятелем из Чечерска на обмен автомобилями. Но когда сделка не состоялась, решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь. У следователей есть основания полагать, что задержанный пошел на дело не один. Ищут его возможных подельников.
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