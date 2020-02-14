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Жители Бобруйска и Гомеля договорились без оформления договора передать друг другу документы и авто
Обменяться машинами и остаться ни с чем. Необычную сделку провернули владельцы автомобилей Ford. Жители Бобруйска и Гомеля договорились без оформления договора передать друг другу документы и авто на российских номерах. Ford Mercury уехал в Могилевскую область, а Focus остался в областном центре. Спустя несколько дней житель Гомеля, не увидев авто во дворе, написал заявление о краже машины. Камеры видеонаблюдения показали, что новое авто гомельчанина было отбуксировано его старым Фордом. Оказалось, что бывший компаньон по продаже приехали с другом на место сделки, взломали дверь и отбуксировали машину в Бобруйск, поскольку она не завелась. Правовую оценку действиям друзей будут давать следователи.
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