Жители деревни Защебье Речицкого района занимались незаконным оборотом наркотиков

Оперативники наркоконтроля установили жителей деревни Защебье Речицкого района, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Сообщается, что 23-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, организовал в своем доме наркотический схрон. В подельниках у него был 25-летний приятель. Молодые люди вместе искали по району дикорастущую коноплю, срывали, сушили, а затем варили снадобье для употребления. И уже в доме, во дворе и в подвале сотрудники милиции нашли более килограмма зеленого вещества растительного происхождения и жидкость светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятая трава - марихуана, а жидкость - гашишное масло. На сегодня точно известно, что среди клиентов этих "кулинаров" были два жителя Калинковичей. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.