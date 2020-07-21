Жители Шумилинского района избили собутыльника и забрали у него 500 рублей

Один лишился денег, а двое стали фигурантами уголовного дела. Такой итог принесло совместное застолье троим жителям Шумилинского района. Молодые люди весело отмечали день рождения и периодически пополняли запасы спиртного. Уже под утро во время очередного похода за добавкой компания присела на скамейку. В этот момент из носка потерпевшего показались деньги. Двое приятелей заметили купюры и решили забрать их себе. Они избили недавнего собутыльника и забрали у него 500 рублей.