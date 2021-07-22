Жительница Бобруйска пыталась сдать в обменный пункт фальшивую купюру - возбуждено уголовное дело

Нашла купюру на мусорке и решила обменять. Именно так объяснила свой поступок 30-летняя жительница Бобруйска, которая пыталась сдать в обменник фальшивку. Женщина пришла в отделение с банкнотой в 5 тысяч российских рублей, но у кассира возникли подозрения. Когда к делу подключились эксперты, оказалось, что купюра изготовлена в кустарных условиях с некоторой имитацией водных знаков. Возбуждено уголовное дело.