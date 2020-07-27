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Жительница Чашников лишилась около 13 тысяч рублей после общения с интернет-аферистами
Две карточки на ноль плюс два онлайн-кредита. Жительница Чашников лишилась около 13 тысяч рублей после общения с интернет-аферистами. В социальной сети даме предложили стать участницей виртуальных торгов и заработать на этом хорошие деньги. Отбросив в сторону сомнения, 36-летняя бухгалтер согласилась стать частью команды интернет-брокеров. Вступительный взнос - 300 рублей. Чтобы облегчить процесс перевода денег, женщину попросили передать реквизиты своей банковской карты. Оперативно со счета списали все деньги. Возбуждено уголовное дело.
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