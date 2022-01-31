Жительница города Смолевичи обратилась в милицию - ее бывший осуществляет несанкционированный доступ к ее соцсетям

С заявлением в милицию обратилась 28-летняя жительница города Смолевичи. Она сообщила, что ее бывший молодой человек осуществляет несанкционированный доступ к ее аккаунту в социальной сети, электронной почте и сайту знакомств.

Девушка рассказала, что ранее они проживали вместе, и она неоднократно заходила с его телефона в свою учетную запись. После расставания мужчина решил воспользоваться этим и навредить бывшей возлюбленной.

Правоохранители установили, что 32-летний борисовчанин с использованием своего мобильного телефона зашел в аккаунт и удалил все видео и подписки девушки. Узнав, что девушка зарегистрирована на сайте знакомств, авторизовался в ее профиле и осуществил переписку с ее страницы, предлагая услуги интимного характера за денежное вознаграждение. При попытках заявительницы удалить аккаунт подозреваемый вновь его восстанавливал и продолжал переписку.