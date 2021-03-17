Деньги женщина получила за рождение третьего ребенка и хранила их дома. Сообразительный парень о капитале знал и наведался в гости, когда тети дома не было. Забрал он не всю сумму, а 6 тысяч рублей. Молодой человек вызвал такси и отправился в райцентр, чтобы отдохнуть. Когда женщина не досчиталась денег, обратилась в милицию. Оперативно парня задержали, но большую часть суммы он уже потратил. Объяснил свой поступок привычкой жить красиво, вот и решился на такой шаг. Теперь он станет фигурантом уголовного дела.