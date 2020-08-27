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Жительница Кличева, продавая туфли через сайт интернет-объявлений, лишилась всех денег на карте
Сперва злоумышленники отправили ей ссылку на фишинговую страницу для того, чтобы заполучить реквизиты карты. Когда у продавца исчезли 500 рублей, дама, полагая, что все еще находится на сайте интернет-объявлений, обратилась в техподдержку ресурса. Аферисты, выдавая себя за администраторов сайта, попросили прислать видео с товаром, а также сделать фото девушки с паспортом. Когда она все исполнила, получила угрозы. Неизвестные заявили, что в случае обращения в милицию на пострадавшую оформят кредит, ведь все необходимые данные она переслала злоумышленникам сама. Подобные аферы не в новинку, уверяют следователи, правоохранители все чаще фиксируют хищения денег путем поддельных сайтов. Как правило, пострадавшими числятся пользователи торговых площадок с интернет-объявлениями. В надежде продать товар пользователь переходит на фишинговую страницу, которая является копией сайта. Когда продавец вводит данные банковской карты, то отправляет злоумышленнику реквизиты для хищения денег. И вместо плюса оказывается в минусе.
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