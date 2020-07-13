Жительница Лиды хотела продать свадебное платье, но нарвалась на мошенников

Аферисты похитили со счета жительницы Лиды свыше 7 тысяч рублей. По информации милиции, женщина разместила на торговой интернет-площадке объявление о товаре. Цена 200 рублей, уже через полчаса нашелся клиент. С зарубежного номера продавцу написала некая Катя, которая была готова не глядя купить товар. Однако было одно условие - сделку нужно оформить через службу доставки сайта. Хозяйка наряда согласилась, получила сообщение и перешла по ссылке. Адрес оказался поддельным, но женщина этого не заметила и ввела данные своего интернет-банкинга. Спустя несколько минут со счета пропали сбережения. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере». Кстати, аферисты не найдены, их ищут.