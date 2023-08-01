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Жительница Минска предложила личную встречу с телефонными аферистами - чем все закончилось?

Телефонные аферисты позвонили жительнице Минска, и все вроде бы шло по их плану. Пока женщина вместо того, чтобы перевести деньги на их счет, не предложила личную встречу. Сразу спойлер: те отказались, а пенсионерка пошла писать заявление в милицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Через мессенджер минчанке позвонил якобы сотрудник милиции и сообщил, что мошенник пытается взять кредит на ее имя. Для того чтобы обезопасить свои деньги, а также помочь вычислить преступника, минчанке необходимо оформить 2 кредита в банке на сумму 30 000 рублей, а после перевести деньги на указанный расчетный счет.
Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска

"Когда я предложила, что давайте встретимся, сказали, что после проведения операции да, обязательно встретимся. Но как-то отдать деньги вообще непонятно кому меня сильно насторожило. Взяла, но деньги не перечисляла", - вспоминает жительница Минска.

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