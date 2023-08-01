Жительница Минска предложила личную встречу с телефонными аферистами - чем все закончилось?

Через мессенджер минчанке позвонил якобы сотрудник милиции и сообщил, что мошенник пытается взять кредит на ее имя. Для того чтобы обезопасить свои деньги, а также помочь вычислить преступника, минчанке необходимо оформить 2 кредита в банке на сумму 30 000 рублей, а после перевести деньги на указанный расчетный счет.

Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска