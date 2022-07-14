Жительница Солигорска хотела заказать 55 роз, но потеряла 1 300 рублей

Желание порадовать близкого человека закончилось потерей сбережений для жительницы Солигорска. Началось с того, что женщина решила заказать в подарок букет из 55 роз и нашла в "Инстаграм" профильный магазин. Однако за витриной онлайн-маркета скрывались мошенники. Клиентке прислали ссылку для оплаты заказа, которая вела на фишинговый сайт. Дама указала данные своей карточки и даже коды безопасности, которые присылал банк. Так счет и опустел на 1300 рублей. На вопрос: "Где деньги?" менеджер цветочной лавочки отвечал, мол, это сбой в системе, сумма переведена на буферный счет и скоро вернется. В итоге ни денег, ни букета роз.