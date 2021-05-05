Жительница Витебска отдала своей знакомой за снятие порчи 2 тысячи рублей

Кольца и более 2 тысяч рублей отдала жительница Витебска своей знакомой за снятие порчи. Еще 3 года назад бывшая коллега пообещала помочь, для приворота понадобились серебряное и золотое кольцо.



Надежда Касперович, старший инспектор ОИОС УВД Витебской области: По словам ведуньи, если в ходе ритуала одно из колец исчезнет, то обряд можно считать удачным. В результате манипуляций золотое украшение при помощи ловкости рук оказалось в кармане подозреваемой. Спустя несколько месяцев женщины вновь встретились, и мошенница опять сообщила, что порча пока не ушла. Для окончательной победы над ней нужен более сильный с магической точки зрения ритуал. Для него понадобилось как минимум 2 тысячи рублей. Витебчанка вновь поверила знакомой и взяла деньги в кредит. Закопав деньги на кладбище, ведунья взяла 200 рублей за обряд и исчезла. Следом пропали и спрятанные деньги. Об обмане пострадавшей рассказали оперативники. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сейчас задержанную проверяют на другие подобные аферы.



