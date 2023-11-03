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Жительница Витебска скрывалась от правосудия 8 лет

Скрывалась от правосудия 8 лет. В СК расследуют дело о крупном мошенничестве в отношении жительницы Витебска. Установлено, что женщина работала на руководящих должностях в различных банках областного центра. С 2011 года по апрель 2014 года она стала одалживать у своих знакомых крупные суммы, обещая при этом вернуть долги в кратчайшие сроки. Отзывчивые люди легко отдавали свои деньги: на лечение, на строительство жилья дочери, на развитие бизнеса и другие, как оказалось позже, вымышленные нужды. Некоторые потерпевшие даже оформляли на себя кредиты. Летом 2014 года обвиняемая и вовсе покинула страну.

Обманутые люди стали обращаться в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество и обвиняемую объявили в розыск. Через восемь лет коллеги Союзного государства установили местонахождение 67-летней женщины в Москве и экстрадировали ее в нашу страну. В ходе расследования уголовного дела следователи установили 19 потерпевших, а сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области

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