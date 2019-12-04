Жительница Волковыска лишилась 130 рублей при покупке дисков для игровой консоли

Объявление о продаже интересующей продукции леди нашла в Сети. Без лишних сомнений она перевела продавцу деньги. Сумма не маленькая - 130 рублей. А далее уже хорошо знакомый сценарий. Связь с торговцем просто оборвалась. Звонки и СМС долгое время оставались без ответа. В итоге девушка решила попросить помощи у милиции. Правоохранители выяснили, что страница, где была размещена реклама товара, принадлежит 27-летнему жителю Гомельской области. Его действиям дана правовая оценка.



