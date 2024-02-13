Жительница Волковыска послушала мошенников и потеряла 21 тыс. рублей

Следуя указаниям мошенников, потерпевшая в различных банках оформила три кредита на общую сумму 21 тыс. рублей. Все деньги 37-летняя женщина перевела злоумышленникам. На аналогичную уловку мошенников попала и 38-летняя жительница Гродно - женщина по их указанию перечислила 3 тыс. рублей.

Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области