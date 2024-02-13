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Жительница Волковыска послушала мошенников и потеряла 21 тыс. рублей

Жительница Волковыска послушала мошенников и потеряла 21 тыс. рублей

Послушала мошенников, взяла кредиты на 21 тысячу рублей и потеряла деньги. В Волковыске 37-летняя жительница райцентра стала жертвой классической схемы кибермошенников.

Неизвестные по телефону рассказали, что кто-то от имени женщины пытается оформить кредит, а для того чтобы это предотвратить, ей необходимо самой подать заявку. Якобы увидев попытку взять кредит из разных городов, работник банка аннулирует заем.

Следуя указаниям мошенников, потерпевшая в различных банках оформила три кредита на общую сумму 21 тыс. рублей. Все деньги 37-летняя женщина перевела злоумышленникам. На аналогичную уловку мошенников попала и 38-летняя жительница Гродно - женщина по их указанию перечислила 3 тыс. рублей.
Инна Позняк, официальный представитель УСК по Гродненской области

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