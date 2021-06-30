Жительницу агрогородка Олехновичи обманули при покупке детских вещей в популярном сообществе в "ВКонтакте"

Обсудив с последней условия сделки, покупательница предложила перевести на карту неизвестной задаток. В итоге супруг женщины перечислил на счет, указанный злоумышленницей, денежные средства в размере 50 рублей. На следующий день мошенница убедила перевести ей на банковскую карту оставшуюся часть денег за товар. По ее словам, после оплаты водитель доставит заказ из Браслава на необходимый адрес. Женщина с супругом выполнили условия и перечислили еще 150 рублей. Но заветных покупок жители Молодечненского района так и не дождались, вместе с тем потеряли свои денежные средства в сумме более 200 рублей. После осуществления перевода так называемая продавец перестала отвечать на сообщения и удалила учетную запись.

Александра Попова, официальный представитель УВД Минской области