Бешеные деньги за небольшую услугу. Примерно так себе представил 56-летний азербайджанец свалившееся на него счастье. К нему на электронную почту пришло письмо от якобы представителя одного из банков Гонконга. Специалист сказал, что у него есть одно секретное дело, которое они провернут вдвоем, и изложил суть.



Как сказали в милиции, жителя Бреста обманули по старой схеме "нигерийских писем". Он стал жертвой интернет-мошенников. Как их найти правоохранителям, конечно, большой вопрос.

