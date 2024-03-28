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Жителя Гродненской области задержали за организацию трех интернет-магазинов по продаже наркотиков
Очередную сеть наркошопов ликвидировали столичные оперативники. Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали организатора интернет-магазинов по продаже наркотиков и троих закладчиков. В тайниках и при обысках в квартирах фигурантов обнаружено и изъято более 300 г экстези, такой же вес гашиша и 100 г мефедрона. Как стало известно, три наркошопа организовал один и тот же молодой человек.
"Установлено, что 20-летний житель Гродненской области в интернете создал и администрировал три виртуальных магазина по продаже наркотиков. Преступник вовлек своего знакомого, 20-летнего жителя Минска, а также двоих 26-летних минчан, которые раскладывали наркотики на территории Минска и Минской области", - рассказал начальник УНиПТЛ ГУВД Минска Кирилл Беркозов.
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