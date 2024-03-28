Жителя Гродненской области задержали за организацию трех интернет-магазинов по продаже наркотиков

Очередную сеть наркошопов ликвидировали столичные оперативники. Бойцы наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали организатора интернет-магазинов по продаже наркотиков и троих закладчиков. В тайниках и при обысках в квартирах фигурантов обнаружено и изъято более 300 г экстези, такой же вес гашиша и 100 г мефедрона. Как стало известно, три наркошопа организовал один и тот же молодой человек.