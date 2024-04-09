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Жителя Гродно дерзко ограбили прямо в банке

Жителя Гродно ограбили прямо в отделении банка при покупке авто. Сложная и запутанная история началась еще летом прошлого года, когда знакомый предложил минчанину заработать - от своего имени сделать денежный перевод за рубеж. Но сделка не состоялась, поскольку владелец документов оказался в милиции. Отбывая наказание, мужчина придумал нехитрый план, как завладеть деньгами. Если владелец хочет сделать перевод от чужого имени, то вряд ли пойдет в милицию в случае кражи. Мужчина решил подменить реквизиты, чтобы жертва перечислила деньги на счет компании, где работал его знакомый, чтобы потом обналичить сумму.

План удалось реализовать в конце прошлого года. На встречу в банк фигурант отправился с двумя компаньонами, пообещав им щедрый процент от выручки. Дальше все фиксировали камеры.

Подменить лист с реквизитами не получилось, поскольку "заказчик" все время находился рядом. Несмотря на то что реализовать преступный сценарий не удалось, мужчина нашел выход из ситуации. Он положил около 17 тысяч евро в карман и якобы направился в сторону операциониста, создав видимость исполнения договоренностей для потерпевшего. Спустя буквально несколько секунд он выбежал на улицу. Пострадавший пытался догнать грабителя, однако тот, сев в автомобиль к соучастнику, скрылся в неизвестном направлении. Выехав за пределы столицы, фигуранты распределили похищенное между собой.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску

Автомобиль в момент ограбления был без номеров, но несмотря на это фигурантов все ровно задержали. Действия троицы квалифицированы как грабеж, совершенный группой лиц, в особо крупном размере. Они под стражей.

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