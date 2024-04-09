Жителя Гродно дерзко ограбили прямо в банке

Подменить лист с реквизитами не получилось, поскольку "заказчик" все время находился рядом. Несмотря на то что реализовать преступный сценарий не удалось, мужчина нашел выход из ситуации. Он положил около 17 тысяч евро в карман и якобы направился в сторону операциониста, создав видимость исполнения договоренностей для потерпевшего. Спустя буквально несколько секунд он выбежал на улицу. Пострадавший пытался догнать грабителя, однако тот, сев в автомобиль к соучастнику, скрылся в неизвестном направлении. Выехав за пределы столицы, фигуранты распределили похищенное между собой.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску