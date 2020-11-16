Искал в полях. Жителя Лунинецкого района подозревают в незаконном обороте наркотиков. В хозпостройке возле его дома оперативники нашли 450 граммов травы. По заключению экспертов, это была марихуана. 50-летний мужчина признался, что сырье для изготовления дурмана использовал дикорастущее. Затем сушил и упаковывал коноплю. Часть готового продукта оставлял себе, остальное раздавал знакомым. Личность одного из потребителей установлена. Им оказался 30-летний сельчанин. Во время задержания под его автомобилем правоохранители нашли в пакете более 150 граммов марихуаны.