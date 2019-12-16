Уехал на заработки в Польшу и пропал. Жителя Молодечно Евгения Кучера ищет милиция и родные. По информации МВД, супруга мужчины обратилась за помощью и рассказала, что ее муж в конце августа уехал работать за границу. С родственниками он общался через мессенджер. Предположительно, находился в городе Челядзь. Последний раз выходил на связь 27 ноября, после чего исчез. Если кому-то знаком Евгений Кучера, вы знаете, где он может находиться, звоните: /029/ 753 99 40, /0176/ 77 16 56, 102.