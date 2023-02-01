Жителю Витебска предъявлены обвинения в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено, что во время совершения преступления мужчина в состоянии аффекта не находился. По результатам расследования 41-летнему жителю Витебска предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 "Убийство, совершенное с особой жестокостью" Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Константин Булатов, заместитель начальника следственного управления УСК по Витебской области