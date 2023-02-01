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Жителю Витебска предъявлены обвинения в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью
Следователи рассказали подробности преступления в семье глухонемых. В августе 41-летний муж увидел в телефоне супруги фотографию другого мужчины. После выяснения отношений женщина перестала с ним общаться и настаивала на разводе. Во время очередной ссоры супруг набросился на жену с ножом, лезвие которого от удара сломалось.
Убийство произошло на глазах 9-летнего сына. Затем обвиняемый перенес бездыханное тело в ванную и убрался в квартире, а позже позвонил другу и попросил вызвать милицию. Хозяина квартиры задержали, а ребенок, оставшийся сиротой, рассказал о случившимся. К этому моменту школьник уже научился понимать язык жестов и знал о причинах ссоры.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы установлено, что во время совершения преступления мужчина в состоянии аффекта не находился. По результатам расследования 41-летнему жителю Витебска предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 "Убийство, совершенное с особой жестокостью" Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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