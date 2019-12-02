Попытка хорошая и все равно провальная. Он думал, что предусмотрел все, позаботился о мерах конспирации, но потерпел фиаско. Жулика с богатым опытом задержали милиционеры Минской области. Специализировался мужчина на кражах из дачных домов. Хозяева построек в такое время уже приезжают редко, а значит, следы гостя заметят не сразу. На это и рассчитывал злоумышленник, но и тут его ждала неудача. Владельцы дома появились спустя несколько часов после визита воришки. Кроме того, его автомобиль оказался в фокусе камеры видеонаблюдения. В общем, в тот день все шло против. Продолжит Карина Пашкова.



На дело злоумышленник отправился в будний день, такие меры конспирации. Он был уверен, что в это время года и среди недели дачников уж точно быть на месте не должно. Вот только в этом вопросе, как, впрочем и во многих других, он, что называется, просчитался. Спустя несколько часов приехали хозяева участка и обнаружили следы незваного гостя. Пострадавшие сразу обратились за помощью в милицию.



Интересовали мужчину в основном строительные инструменты. В дом он, вероятно, пробрался через окно. Во всяком случае, был поврежден стеклопакет. Отметим, что выйти на злоумышленника стражам порядка удалось по горячим следам.



Кроме того, автомобиль, на котором ехал жулик, оказался в фокусе камеры видеонаблюдения. Удалось даже определить цифры на номере машины. Как выяснилось позже, регистрационный знак закреплен за другим авто.



Сейчас мужчина задержан. В милиции уточняют, на его счету 5 эпизодов с общим ущербом 10 тысяч рублей. В милиции рассказали, в качестве так называемых целей мужчина выбирал дома неподалеку от собственного места жительства. Примерно в радиусе 5 километров. Что интересно, жулик не пытался быстрее и по низким ценам продать чужое имущество. Скорее, наоборот, покупателей выбирал тщательно, а цены на товар устанавливал не ниже рыночной. В отношении фигуранта СК возбудил уголовное дело за кражи. Сыщики проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений. Практически все похищенное имущество оперативникам удалось изъять.



