Злоумышленник похитил из магазина телефон стоимость почти 2,5 тыс. рублей - эксперты помогли выйти на подозреваемого

Эксперты помогли выйти на подозреваемого в краже телефона - инцидент случился в одном из столичных магазинов. К правоохранителям обратился представитель маркета. Он сообщил о том, что из торговой точки пропал гаджет стоимостью почти 2500 тысячи рублей.



На месте работала следственно-оперативная группа, в том числе и эксперт-криминалист. Изучив записи с камер наблюдения,стражи порядка выяснили, что злоумышленник дождался пока продавец-консультант отвлекся и в этот момент забрал телефон, а после ушел из магазина. Лицо жулик скрыл под медицинской маской.