Злоумышленник стрелял прямо по окнам в жилом дворе и за свое увлечение оказался в милиции

Меткий стрелок за свое увлечение оказался в милиции. Стрелял злоумышленник прямо по окнам в жилом дворе. К правоохранителям за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что ночью в окно его квартиры стреляли. Разбудил мужчину сын, который услышал странный звук - напоминает хлопок. Сначала повреждений он не обнаружил на окне. Отверстие заметил лишь утром. А вскоре в милицию обратился еще один житель города.

Известно, что дебошир приехал в гости к другу. Устроили застолье. После молодой человек вышел на балкон и устроил себе проверку на меткость.



