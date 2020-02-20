Злоумышленник устроил стрельбу в немецком городе Ханау

По данным полиции, погибли 11 человек. Подозреваемый прошелся по популярным у жителей и туристов местам. Он посетил две кальянные и букмекерскую контору, где устроил настоящую кровавую бойню. После инцидента все силы полиции города были брошены на поиск убийцы. И вскоре подозреваемого нашли в его же квартире. К этому моменту мужчина уже был мертв. Перед смертью мужчина записал видеобращение, в котором рассказал о мотивах преступления.



Подробности у Александра Камовича (видео).

