Осень - золотая пора для охотников, уже сейчас можно выйти на многих видов животных и птиц, а с 1 октября стартует загонная охота на копытных. Однако для нарушителей не существует ни правил, ни, как показывает практика, моральных законов. И дело не только в приобретении официальной лицензии, говорят в Инспекции природоохраны, а в том, чтобы соблюдать этику охоты, по крайней мере не оставлять подранков и не бросать добытую дичь.



Браконьеры же боятся собственной тени, поэтому ради своей безопасности готовы даже отказаться от добычи. Туши убитых ими животных зачастую так и остаются лежать в лесу или в поле, приходя в негодность. Такая участь постигла 2 из 4 лосей, добытых охотниками-нелегалами в минувшие выходные.



Утром в понедельник на поле у деревни Драбовщина в Клецком районе сотрудники местного охотхозяйства обнаружили тушу лося-сеголетка, останки еще одного молодого лося были спрятаны неподалеку в соломе. Животные погибли от пулевых ранений, но если выстрелить – дело секундное, то на разбор двух туш у браконьеров, видимо, не хватило времени. Лосята, не прожившие и года, стали жертвой человеческой алчности.



Полуразделанную тушу лося, которую также бросили браконьеры, нашел на берегу озера Кажиево в Гомельском районе грибник. Мужчина, по всей видимости, и спугнул нарушителей. Те предпочли расстаться с добычей, вместо того чтобы быть пойманными с поличным. Причем в обоих случаях браконьерства возбуждены уголовные дела. Расследовать их помогут улики, собранные на месте преступления.



В Речицком районе и вовсе разыгралась семейная драма. Там в руки инспекторов попались четверо братьев. Вероятно, катализатором стали двое старших – они хоть и являются легальными охотниками, но покупать путевку и разрешение на добычу крупной дичи не посчитали нужным. Более того, мужчины заранее продумали, как скрыть следы нарушения.



Один отправился в лес, где и подстрелил лосиху, затем вернулся домой, постирал одежду и почистил ружье. После этого уже на другой машине братья поехали за добычей, тушу разделали и доставили в дачный дом. Но все эти уловки не помогли. О незаконной охоте стало известно правоохранителям. На задержание четверых братьев-браконьеров выехала группа инспекторов Мозырской МРИ, участковый милиционер и охотовед.



У нарушителей изъяли 2 ружья, 4 ножа и топор, а также 76 кг мяса дичи. При этом в инспекции напомнили, что ущерб природе придется возместить. Это 8 тысяч рублей за каждого незаконно убитого лося. Плюс штраф или уголовная ответственность и лишение лицензии охотника.

