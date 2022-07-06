Звонок очевидцев помог задержать пьяного водителя в Чаусах. На линию 102 позвонили отдыхающие, рассказав, что с городского пляжа собирается уезжать автомобиль "Ауди", водитель которого выпивал спиртное. Наряд ДПС был неподалеку. Задержанным оказался местный житель, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя.