Развитие туристической отрасли Беларуси обсудили в Россонах члены экспертно-консультативного совета

Развитие внутреннего туризма - важный вектор успешного социально-экономического развития белорусских регионов. На этом акцентировала внимание спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси прошло в Россонах.

В фокусе были стратегические подходы к развитию туристической сферы. Как отметила Наталья Кочанова, регионы обладают колоссальным потенциалом. Чтобы реализовать его в полной мере, необходимо активизировать работу с инвесторами, особое внимание уделить развитию туристической инфраструктуры и подготовке кадров.

Виктор Романовский, директор Республиканского ландшафтного заказника "Ельня": "Туристы едут, им интересна Ельня и другие места. У нас есть что показать именно из дикой природы. Но нужно больше строить мест размещения, гостиниц, развивать общепит, показывать национальную белорусскую кухню. У нас шикарная кухня, и это не только драники".

"Мы пытаемся вернуться в деревню. Мы пытаемся возродить деревню в ее лучших традициях и стиле. Мы пытаемся готовить все, что можно приготовить у себя, вырастить все, что можно вырастить. Печем хлеб, варим сыры. У нас есть кластер - ребята, которые сами делают очень полезные масла", - рассказала директор базы отдыха Оксана Королева.

Зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Брилевич отметил, что в Беларуси есть много уникальных мест, природных, исторических объектов, которые посещают туристы. Но в плане экономики, в плане вклада в туротрасль и отдачи от нее надо много чего сделать. "Поэтому сегодня в рамках работы экспертно-консультационного совета эксперты внесли конструктивные предложения, в том числе и в рамках корректировки действующего законодательства, принятия дополнительных управленческих решений, которые будут направлены на то, чтобы поручение главы государства было выполнено", - сказал парламентарий.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития Беларуси на текущую пятилетку. Перед отраслью стоит серьезная задача увеличить вклад в экономику страны минимум в 2 раза. Для достижения этого необходим системный подход, высокая ответственность и полное взаимопонимание на всех уровнях.