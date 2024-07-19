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100-летие Шкловского района - в райцентре открыли памятный знак с изображением герба Шклова
Памятный знак к 100-летию Шкловского района торжественно открыли в райцентре.
В верхней части валуна высечен герб Шклова, а по бокам - колосья, бережно перевязанные белорусским рушником. На табличке указаны памятные для района даты. На знаке есть еще одно изображение - в виде открытой книги с надписью "Потомкам. Славьте родную Батьковщину", а в самом камне на 50 лет заложена капсула времени с посланием наследникам Шкловщины.
Собравшиеся отметили, что 2024 год знаменателен рядом важных и знаковых для Беларуси событий - 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летием института президентства, вековыми юбилеями районов Могилевской области. Именно в этих судьбоносных датах отражается осознанный выбор белорусского народа, который в свое время определил дальнейшее развитие всего государства.
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