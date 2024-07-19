100-летие Шкловского района - в райцентре открыли памятный знак с изображением герба Шклова

В верхней части валуна высечен герб Шклова, а по бокам - колосья, бережно перевязанные белорусским рушником. На табличке указаны памятные для района даты. На знаке есть еще одно изображение - в виде открытой книги с надписью "Потомкам. Славьте родную Батьковщину", а в самом камне на 50 лет заложена капсула времени с посланием наследникам Шкловщины.