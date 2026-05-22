12 лет в статусе города-спутника: как сегодня преобразился Фаниполь

Фаниполь продолжает подтверждать свой статус одного из самых быстрорастущих городов-спутников Минска. Сегодня это мощный индустриальный центр, где работают десятки крупных производств.

Стремительное развитие экономики и рост населения требуют создания соответствующей социальной инфраструктуры для комфорта жителей. До недавнего времени острыми оставались вопросы ремонта путепровода, перегруженности медучреждений и транспортная логистика. Все обращения граждан и их инициативы выслушали и аккумулировали доверенные лица Президента Беларуси и в открытом диалоге с людьми и местной властью решили то, что больше всего волновало.

Решен вопрос с реконструкцией путепровода в городе-спутнике

Сегодня Фаниполь - мощный индустриальный центр. Здесь работают десятки предприятий: от пищевой промышленности до машиностроения. Заводской и спальный районы соединяет мост. Со временем он перестал справляться с нагрузкой, превратился в небезопасный маршрут и потребовал оперативной реконструкции.

Алексей Свирский, управляющий делами Фанипольского горисполкома:

"С данным мостом история длительная. Построен он в советские времена. Так как не было конкретного хозяина, он пришел в негодность. В 2020 году был признан бесхозным и был передан в коммунальную собственность Дзержинского района. Назначена управляющая организация - местное Дзержинское ЖКХ".

Модернизация ключевой пешеходной артерии Фаниполя оказалась сложнейшей задачей. По путепроводу проходит главная тепломагистраль города-спутника, под ним - железная дорога. Каждый шаг строителям пришлось сверять с расписанием поездов. Чтобы не нарушать график движения и обезопасить рабочих, монтаж вели исключительно ночью.

Ремонт моста, соединяющего жилой квартал Фаниполя и промышленный кластер, начался в июле 2025 года. Учитывая статус и важность этого объекта, решили отказаться от косметического ремонта в пользу масштабного технического переоснащения.

"Было принято решение осовременить его, чтобы минимизировать попадание атмосферных осадков, также предусмотрены условия для безбарьерной среды", - отметил Алексей Свирский.

Ремонт моста стал возможным, в том числе и благодаря тесному диалогу доверенных лиц главы государства с жителями города-спутника и местной властью. От проектной документации до комфортного пешеходного сообщения прошло менее полугода.

Дмитрий Жук, доверенное лицо Президента Беларуси, министр информации Беларуси:

"Фаниполь - один из перспективных городов-спутников. На сегодняшний день там живет около 17 тыс. человек - это немаленький город, но инфраструктура запаздывает. Наказы людей, когда я с ними встречался, были очень простые: удобный мост через дорогу, открытие нового остановочного пункта там, где люди построили частные дома. Были и более серьезные вопросы - объекты здравоохранения".

Качество и доступность медицины

Действующая поликлиника не справлялась с наплывом пациентов. Остро ощущалась нехватка современного медучреждения. Эту просьбу жителей Фаниполя также услышали. Инвестиции в здоровье - это про доступную и качественную медицину в регионах.

Параллельно с жилыми домами по улице Зеленой возводят поликлинику. Здание современное, трехэтажное. Проектировалось оно с учетом быстрорастущего населения Фаниполя. Акцент - на продуманную навигацию с разделением потоков, ведь здесь будут обслуживать как детское, так и взрослое население.

Здание новой поликлиники рассчитано на 400 посещений в смену. В мультикомплексе предусмотрено приемное отделение для экстренной помощи.

Денис Коленда, производитель работ СУ-200 ОАО "Стройтрест № 35":

"На данный момент выполняются в основном кладочные работы: кладка наружных стен, перегородок. Также активно идут кровельные работы, внутренние специальные работы - электрика, сантехника, вентиляция".

Вопрос с графиком работы маршрутных такси в Фаниполе решен

Транспортное сообщение с городами-спутниками - вопрос, который волнует буквально каждого его жителя. Просьбы людей слышат, оптимизируют маршрутную сеть, в том числе и в направлении Минск - Фаниполь - Дзержинск.

Еще недавно уехать из столицы после 22:00 было крайне сложно. Сегодня эту проблему удалось решить.

Ольга Шпилевская, доверенное лицо Президента Беларуси, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси:

"Пошли навстречу, это решено. Я знаю, что уже в 22:30 из Минска отправляется последний маршрут, и все, кто работает во вторую смену, успевают и доезжают".

В месяц пассажиропоток по популярному маршруту достигает более 10 тыс. человек.

Александр Новиков, директор автопарка № 15 г. Фаниполя:

"Из Фаниполя в город Минск работает 4 больших прямых автобуса, три автобуса работают Дзержинск - Фаниполь - Минск. Также работают порядка 10 машин частного перевозчика".