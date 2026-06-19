19 июня в Вилейке проходит областной этап конкурса "Властелин села"

"Свойская" атмосфера царила 19 июня в Вилейке на областном этапе конкурса "Властелин села". Маринады, соленья, домашние пироги и фирменные блюда изысканной белорусской кухни - все это можно было попробовать и оценить.

Традиции семей с историей в несколько поколений были представлены на смотр опытных судей, а еще мастерство хлебосольных встреч гостей на импровизированных подворьях. Каждая из 15 семей Минской области уникальная, но лишь самая колоритная заберет Гран-при.

"Семей много, но тем не менее все комфортно разместились. Настроение у всех хорошее. Большую часть семей уже посетили, сходили в их подворья. Семьи очень креативные, у каждого свой подход, творческий замысел. Думаю, все останутся довольны и уедут с хорошими впечатлениями и эмоциями", - поделилась мнением зампредседателя Вилейского райисполкома Людмила Слепцова.