19 ноября северный регион примет II Витебский логистический форум. Мировая логистика изменчива и работает в условиях постоянной перенастройки. Геополитические события меняют привычную карту грузоперевозок. Бизнесу приходится учитывать сразу несколько важных факторов: стоимость перевозки, сроки доставки, надежность выбранного маршрута. Как отмечают эксперты, важны альтернативные логистические решения и грамотный подход к планированию.

Наталья Воробьева, гендиректор Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Логистика - сложная цепочка: железнодорожные, автомобильные перевозки, морские порты, транзитные коридоры, перевалка грузов, международные расчеты. И если что-то случается на одном из участков, то это все скажется на конечной стоимости белорусского товара. Эксперты, которые будут выступать, все ежедневно работают на международных маршрутах. Темы: морские российские порты, железнодорожный транзит в Китай, по другим направлениям".

На форуме состоится предметный диалог о конкретных возможностях и решениях для белорусского бизнеса. Отдельный блок посвятят цифровым технологиям и инструментам снижения затрат на каждом этапе поставок.